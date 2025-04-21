Numan Kurtulmuş, Dünya Çocuklarını Kabul Etti

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye’de bulunan dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu’nda bir araya getirdi. 30 farklı ülkeden toplamda 60 çocuğun katıldığı bu özel etkinliğe, TRT Genel Sekreteri Talip Uzun ve TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı da eşlik etti.

ULUSAL EGEMENLİĞİ SİMGELİYOR

Kurtulmuş konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Türkiye için son derece kıymetli bir bayram olduğunu dile getirerek, “Bu bayramın bir tarafı ulusal egemenliktir. Milli iradeye sahip çıkıp bağımsızlık mücadelesini kazandığımız ve bu yolda bir Meclis kurarak ulusal kurtuluş savaşını verdiğimiz andır. Diğer tarafı ise Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak için çocuk bayramı haline dönüştürüldüğü andır.” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, Türkiye’nin gençlerini önemsediğini ve cumhuriyetin geleceği için onlara güvenildiğini belirtti.

DÜNYA ÇOCUKLARINA SESLENDİ

Kurtulmuş, 23 Nisan’ın yalnızca Türkiye’de resmi bayram olarak kutlandığını hatırlatarak, “Geçmişimize sahip çıkıyor ve geleceğimizi inşa etme kararlılığımızı ifade ediyoruz.” dedi. Ayrıca, bu özel günün TRT’nin etkinliğiyle dünya çocukları için bir buluşma noktası haline geldiğini vurguladı. Çocukların dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık duyguları ile bir araya geldiğini belirterek, “Sizler, gülüşleriniz ve umutla geleceğe bakan yaklaşımınız ile bizlere örnek oluyorsunuz.” dedi.

SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Kurtulmuş, dünya genelinde çocukların savaşlardan nasıl etkilendiğine de değinerek, “Bugün, dünyanın dört bir yanındaki çocuklar maalesef hâlâ savaşların acımasız yüzüyle karşı karşıya. Filistin’deki durum dahil birçok ülke, savaşın yıkıcı etkileri altında.” diyerek bu noktaları gündeme getirdi. Ayrıca açlık ve besin yetersizliği gibi sorunlarla mücadele eden çocukların sorumluluğunun, politikacılara ait olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, insanlık adına yaşanan bu sorunların sona erdirilmesi ve barış dolu bir dünya için umut taşıdığını ifade etti.