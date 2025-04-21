Numan Kurtulmuş, Dünyadaki Çocukları Hatırlattı

NUMAN KURTULMUŞ’UN ÇOCUKLARA İLİŞKİN MESAJLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, “Filistin’de, Gazze’de, tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onların hayattan koparılmasının da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu burada, bir kere daha ifade ediyoruz.” diyerek, dünya çocuklarına yönelik önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamındaki etkinlikte 30 ülkeden gelen çocukları TBMM Tören Salonu’nda ağırladı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’deki çocukları misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı dünya çocuklarına yönelik bir festival haline dönüştüren TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT çalışanlarına teşekkür etti. Kurtulmuş, 23 Nisan’ın Türkiye’nin en önemli resmi bayramlarından biri olduğunu vurguladı.

ÇOCUK BAYRAMI VE UNUTULMAZ GÜN

Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucularının, bağımsızlığın kazanıldığı ve TBMM’nin açıldığı bu önemli günü çocuk bayramı olarak ilan ettiğini hatırlattı. Türkiye’nin, çocuk bayramını resmi bayram olarak kutlayan tek ülke olduğunu ifade eden Kurtulmuş, 23 Nisan’ın dünya çocuklarının buluşma günlerinden biri olduğunu kaydetti. Çocukların gülüşleri ile büyüklere umut ve ders verdiğini dile getiren Kurtulmuş, farklı dillerin bile birleştiği anların insanoğluna umut ışığı olduğunu anlattı. Ayrıca, “Çok sayıda çocuk savaşçı olduğunu üzülerek ifade ediyorum” diyerek, bazı çocukların savaşlar yüzünden hayattan koparıldığını belirtti.

HAYAT ŞARTLARI VE ÇOCUKLAR

Türk milleti olarak, Filistin’deki çocuklar gibi savaş ve zulme maruz kalan evlatların durumuna dikkat çeken Kurtulmuş, şöyle sürdürdü: “Dünyanın birçok yerinde savaşlar, zulümler ve baskılar var. Hayattan koparılmış çocukların yanı sıra, bir kısmı da ellerine silah verilerek savaşın unsurları haline getiriliyor. Bu durum, insanlığın büyük bir ayıbıdır.” Dünyanın yoksul bölgelerinde açlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veren çocukları unutmamak gerektiğini hatırlatan Kurtulmuş, politikalara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

UMUT DOLU GELECEK İÇİN ÇABALANMALI

Kurtulmuş, “Dünyayı bir sömürü alanı haline getirenler, insanlığın düşmanlarıdır” dedi. Geleceğe umutla bakan çocukların, yeryüzünde esenlik, barış ve birlik sağlama konusunda önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi. “Yeryüzünde açlığın ve savaşların tamamen ortadan kaldırıldığı bir dünya kurma hedefimiz var” diyen Kurtulmuş, çocuklar ve gençler sayesinde yeryüzünün daha yaşanabilir bir yer olacağını vurguladı.

ÇOCUKLARDAN BARIŞ ÇAĞRISI

Törendeki çocuklardan Azerbaycanlı Mamadova Leyla, geleceğin umut kaynağı olan çocukların barış istediğini ifade etti. Filistinli Melek Hanune, Kırgızistan’dan gelen Aysanat Munasbekova gibi çocuklar da Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Endonezyalı Emir Pradana ise “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, dünyanın dört bir yanından gelen harika çocuklarla tanışmak adına harika bir deneyim. Biz çocukların hayatının önemli olduğunu söylemek istiyoruz, dünya bizim için daha güzel bir yer olmalı” dedi.

Etkinlik sonunda Kurtulmuş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve çocuklar da ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri takdim etti. Törenin ardından Kurtulmuş, yöresel kıyafetleriyle Meclis’e gelen çocuklarla fotoğraf çektirdi. Programa, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile TRT Genel Müdürü Sobacı da katıldı.