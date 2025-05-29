Numan Kurtulmuş, Filistin İçin Dayanışma Vurguladı

TBMM BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Hakikaten sözün bittiği yer, artık açlığın bile bir silah olarak kullanıldığı, insanların diri diri molozların altında kaldığı ve hep beraber bütün insanlığın seyrettiği bir soykırımla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu. TBMM Genel Kurulunda, yardım projesinde yer alan 5 kişinin İsrail’in saldırısında hayatını kaybetmesi kınandı.

TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN DAVASINA YAKLAŞIMI

Meclis Başkanı Kurtulmuş, “TBMM, başından itibaren Filistin davasında hep tek ses ve yekvücut oldu ve ortak bir fikri, milletimizin fikrini bütün dünya kamuoyuyla da paylaştı” ifadesini kullandı. “İsrail’i, katil Netanyahu ve çetesini bir kez daha kınıyoruz” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, TBMM olarak bu insani saldırılar karşısında aynı noktada durduklarını vurguladı.

ŞEHİTLERE TAZİYE VE DAYANIŞMA MESAJI

Kurtulmuş, “Bu vesileyle bugün şehit düşen insanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Gazze’nin şehitlerinin hepsine; sadece Gazze değil, Batı Şeria’da da devam eden bu zulümlerde şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Filistin davasının Türkiye için milli bir konu olduğunu ve sadece Arapların ya da Filistinlilerin davası olmayıp, milletin ortak davası olarak ele alındığını belirtti. “Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin” şeklindeki ifadeleriyle dayanışma mesajını yineledi.