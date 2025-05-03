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Numan Kurtulmuş Lefkoşa’ya Gitti

TBMM BAŞKANI LEFKOŞA’DA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne katılmak amacıyla Lefkoşa’ya ulaştı. Kurtulmuş, Ercan Havalimanı’nda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başkanlık Divanı üyeleri ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile diğer yetkililer tarafından karşılandı.

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAK

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binaları Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni’ne iştirak edecek.

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