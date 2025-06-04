Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı Yeniden Seçildi!

TBMM’DE MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ YAPILDI

TBMM Genel Kurulu’nda, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirildi. AK Parti’den aday gösterilen TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeniden başkanlığa seçildi. Meclis’te konuşan Numan Kurtulmuş, “Partilerimizin tamamı TBMM içinde oluşturulacak bir çabaya ortak katkı vermeye hazır. Burada oluşturulacak olan komisyonda şeffaf şekilde milletimizin beklentisine cevap vermek mümkün olur ve artık terör Türkiye’nin gündeminden kalkar. Ayrıca Terörsüz Türkiye meselesi demokratik Türkiye meselesidir” dedi.

İLK TUR SONUÇLARI

İlk turda hiçbir aday seçilme yeterliliği olan 400 oya ulaşamadı ve ikinci tura geçildi. 549 milletvekilinin katıldığı oylamada Numan Kurtulmuş 305, Uğur Bayraktutan 122, Osman Cengiz Çandar 50 oy, Mustafa Cihan Paçacı 30 oy, Mehmet Karaman ise 31 oy aldı. Bu turda 1 boş oy ve 10 geçersiz oy çıktı.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

İkinci turda 543 milletvekili oy kullandı. Numan Kurtulmuş 306, Uğur Bayraktutan 120, Osman Cengiz Çandar 47 oy, Mustafa Cihan Paçacı 27 oy, Mehmet Karaman ise 30 oy aldı. Bu turda 2 boş oy ve 11 geçersiz oy ortaya çıktı.

ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 529 milletvekili katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş 329, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 26 oy aldı. Bu turda bir oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı. Böylece, Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 301’in üzerinde oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

SEÇİME KATILAN ADAYLAR

AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u aday gösterdi. CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman’ın isimlerini meclis başkanı adayı olarak TBMM’ye bildirdi.

SEÇİM GİZLİ OYLA YAPILDI

TBMM Genel Kurulundaki seçim, gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu arandı. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı için en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapıldı. Bu oylamada en fazla oy alan Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak seçildi.

MECLİS BAŞKANLIĞINI ÜSTLENENLER

TBMM Başkanlığı görevini bugüne kadar 30 milletvekili üstlendi. İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935’te başkan seçilen Renda, 1946’ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl boyunca bu görevde bulundu. En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay bir haftalık görev süresiyle İsmet Sezgin oldu. En fazla TBMM Başkanı çıkaran il ise İstanbul oldu. İstanbul seçimi çevresinde Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.