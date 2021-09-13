Numan Kurtulmuş Özbekistan’da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kritik görüşmeler gerçekleştirmek üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet Özbekistan’da temaslarda bulunuyor. Heyet Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve beraberindeki heyet temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gitti.

Heyeti Özbekistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Farhad Arziyev karşıladı.

İlk olarak Taşkent’teki Hazret İmam Külliyesini ziyaret eden heyet, ‘Osman Mushafı’ olarak bilinen ve üzerine Hazreti Osman’ın kanının aktığı ifade edilen ceylan derisine yazılı Kur’an-ı Kerim’i inceledi.

Barak Han Medresesini gezdi

Kurtulmuş ve AK parti heyeti, külliyede bulunan ve 16. yüzyılda inşa edilen Barak Han Medresesini gezdi, ardından da tarihi camide namaz kıldı.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet daha sonra ‘Timurlular Tarihi’ devlet müzesine giderek müzede bulunan tarihi eserler hakkında bilgi aldı.

AK Parti heyeti, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Aktam Haitov, Ali Meclis Yasama Kanadı Başkanı Nurdinjon Ismailov ve Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüşmeler yapacak