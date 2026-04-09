Numan Kurtulmuş’tan Ara Seçim Açıklaması: Karar TBMM Genel Kurulu’nda

SİYASETTE ARA SEÇİM TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Siyasetin gündeminde devam eden ara seçim tartışmaları çerçevesinde muhalefet cephesinin taleplerine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gündemimizde ara seçim yok” ifadeleriyle bu konuya kapıyı kapatmıştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan da konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

“KARAR TBMM GENEL KURULU’NDA”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ara seçim taleplerine ilişkin düşüncelerini aktararak anayasal çerçeveye vurgu yaptı. Kurtulmuş, “Kimin hangi kurallar çerçevesinde hareket edeceği anayasada bellidir. Anayasa’da şartlar ve milletvekilleri istifalarına ilişkin maddeler çok açıktır” şeklinde konuştu.

“BUNUN KARARINI…”

Ayrıca, ara seçim kararının nasıl alınacağına değinen Kurtulmuş, “Anayasa ve İç Tüzük’e baktığımızda görev Meclis’tedir. Anayasa’daki şartlar yerine geldiğinde ara seçim olabilir ancak bunun kararını TBMM Genel Kurulu verecektir” dedi.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel’in “erken seçim” üzerine yaptığı açıklamalara yönelik olarak, “Türkiye ana muhalefetin beyhude çabasıyla yapay gündemlere kapılmadan hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Hükümetimiz gündemine hakimdir. Bize kimse gündem dayatamaz. Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken ya da ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL’DEN SERT TEPKİ

Erdoğan’ın bu açıklamalarına yanıt veren Özel, “Biz kendi işimizi yapacağız demiştiniz. Ara seçim yapmak Meclis’in işi. ‘Gündemimizde ara seçim yok’ demek yürütmenin yasamaya müdahalesidir ve en basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır ve bu da Anayasa’yı çiğnemektir. Sen kim oluyorsun?” diyerek sert bir tepki göstermişti.

