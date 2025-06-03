Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı Seçildi

NUMAN KURTULMUŞ YENİDEN TBMM BAŞKANI SEÇİLDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı oldu. Genel Kurulda gerçekleştirilen bu oylamaya toplamda 529 milletvekili katıldı. Kurtulmuş’un ardından en yüksek oyu alan isim CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu ve 118 oy aldı. Diğer adaylar ise şu şekilde sıralandı: DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26 oy ve Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman da 26 oy aldı. Bir oy boş bırakıldı ve 11 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlara göre Kurtulmuş, 301 oy bulunan üye tamsayısının salt çoğunluğunun üzerinde bir oy alarak yeniden TBMM Başkanı unvanını elde etti.

SEVGİ KURTULMUŞ OYLAMAYI İzLEDİ

Üçüncü tur oylamasında Numan Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş ve ailesi, oylamayı Genel Kurul Salonundaki locadan takip etti. Kurtulmuş’un yeniden başkan seçilmesi, AK Parti içinde sevinçle karşılandı. Seçim sonuçları, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutuyor ve genel seçimlerin ardından yeni bir dönemin başlamasını simgeliyor.