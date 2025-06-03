Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı Seçildi

TBMM BAŞKANLIĞINA SEÇİMİ YAYIMLANDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesiyle ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 3 Haziran 2025 tarihli 94’üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

MECLİSİN YENİ BAŞKANI KURTULMUŞ

Bu gelişme, Kurtulmuş’un siyasi kariyerindeki önemli bir adımı temsil ediyor. TBMM Başkanlığına seçilen Kurtulmuş, yeni görev süresince yasaların uygulanmasını ve meclis içindeki düzeni sağlamayı hedefliyor. Bu durum, aynı zamanda Türkiye’nin siyasi yapısı için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.