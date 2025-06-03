Numan Kurtulmuş Tekrar Meclis Başkanı Seçildi

TBMM GENEL KURULUNDA BAŞKANLIK SEÇİMİ YAPILDI

TBMM Genel Kurulu’nda, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirildi. AK Parti’nin adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeniden başkanlığa seçildi. Meclis’te yaptığı konuşmada Kurtulmuş, “Partilerimizin tamamı TBMM içinde oluşturulacak bir çabaya ortak katkı vermeye hazır. Burada oluşturulacak olan komisyonda şeffaf şekilde milletimizin beklentisine cevap vermek mümkün olur ve artık terör Türkiye’nin gündeminden kalkar. Ayrıca Terörsüz Türkiye meselesi demokratik Türkiye meselesidir.” şeklinde ifadeler kullandı.

İLK TUR OYLAMA SONUÇLARI

İlk turda hiçbir aday seçilme yeterliliği olan 400 oya ulaşamadı ve 2. tur oylamaya geçildi. 549 milletvekilinin oy kullandığı bu turda Numan Kurtulmuş 305 oy alırken, Uğur Bayraktutan 122, Osman Cengiz Çandar 50, Mustafa Cihan Paçacı 30 ve Mehmet Karaman 31 oy aldı. Bu turda 1 boş oy ve 10 geçersiz oy ortaya çıktı.

İKİNCİ TUR OYLAMA SONUÇLARI

İkinci turda 543 milletvekili oy kullandı. Numan Kurtulmuş 306 oy alırken, Uğur Bayraktutan 120, Osman Cengiz Çandar 47, Mustafa Cihan Paçacı 27 ve Mehmet Karaman ise 30 oy aldı. Bu turda 2 boş oy ve 11 geçersiz oy kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ TUR OYLAMA SONUÇLARI

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamasına 529 milletvekili katıldı. Bu turda Numan Kurtulmuş 329 oy ile öne geçerken, CHP’li Uğur Bayraktutan 118 oy, DEM Parti’den Osman Cengiz Çandar 18 oy, İYİ Parti’den Mustafa Cihan Paçacı 26 oy ve Yeni Yol Partisi’nden Mehmet Karaman da 26 oy aldı. Bu sırada 1 oy boş sayıldı, 11 oy ise geçersiz kabul edildi. Kurtulmuş, üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301’in üzerinde oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

SEÇİME GİREN ADAYLAR

AK Parti, TBMM Başkanı olarak Numan Kurtulmuş’u; CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar’ı; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı’yı; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman’ı meclis başkanı adayı olarak gösterdi.

SEÇİM ŞARTLARI VE GİZLİ OY

TBMM Genel Kurulu’ndaki seçim gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu arandı. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamayınca en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapıldı. Dördüncü turda en fazla oy alan Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak göreve devam etti.

TBMM BAŞKANLARI TARİHİ

TBMM Başkanlığını bugüne kadar toplam 30 milletvekili üstlendi. İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana en uzun süre görevde kalan başkan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk olarak 1935’te başkan seçilen Renda, 1946’ya kadar kesintisiz 11 yıl görev yaptı. En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 hafta ile İsmet Sezgin oldu. TBMM Başkanlığı görevini en fazla İstanbul kökenli vekiller üstlendi.