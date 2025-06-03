Numan Kurtulmuş Tekrar TBMM Başkanı Oldu!

TBMM GENEL KURULU’NDA MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ YAPILDI

TBMM Genel Kurulu, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirdi. AK Parti’den aday olan TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeniden başkanlık görevine seçildi. Mecliste konuşan Numan Kurtulmuş, “Partilerimizin tamamı TBMM içinde oluşturulacak bir çabaya ortak katkı vermeye hazır. Burada oluşturulacak olan komisyonda şeffaf şekilde milletimizin beklentisine cevap vermek mümkün olur ve artık terör Türkiye’nin gündeminden kalkar. Ayrıca Terörsüz Türkiye meselesi demokratik Türkiye meselesidir” ifadesini kullandı.

İLK TUR OYLAMA SONUÇLARI

İlk turda, seçilme yeterliliği olan 400 oya ulaşan kimse olmadı ve ikinci tur oylamaya geçildi. Oylamada toplam 549 milletvekili bulundu. Numan Kurtulmuş’un 305 oyu, Uğur Bayraktutan’ın 122 oyu, Osman Cengiz Çandar’ın 50 oyu, Mustafa Cihan Paçacı’nın 30 oyu, Mehmet Karaman’ın ise 31 oyu aldı. Bu turda 1 boş oy ve 10 geçersiz oy çıktı.

İKİNCİ TUR OYLAMA SONUÇLARI

İkinci turda, 543 milletvekili oy kullandı. Numan Kurtulmuş bu turda 306 oy, Uğur Bayraktutan 120 oy, Osman Cengiz Çandar 47 oy, Mustafa Cihan Paçacı 27 oy, Mehmet Karaman ise 30 oy aldı. Bu turda 2 boş oy ve 11 geçersiz oy kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ TUR OYLAMA SONUÇLARI

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 529 milletvekili katıldı. Numan Kurtulmuş bu turda 329 oy, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26 oy, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 26 oy aldı. Bir oy boş ve 11 oy geçersiz sayıldı. Kurtulmuş, bu turda üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301’in üzerinde oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

SEÇİME GİREN ADAYLAR

AK Parti, TBMM Başkanı olarak Numan Kurtulmuş’u aday gösterdi. CHP, Uğur Bayraktutan; DEM Parti, Osman Cengiz Çandar; İYİ Parti, Mustafa Cihan Paçacı; Yeni Yol Partisi ise Mehmet Karaman’ı meclis başkanı adayı olarak belirledi.

SEÇİM GİZLİ OYLA GERÇEKLEŞTİ

TBMM Genel Kurulu’ndaki seçim gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada üye sayısının üçte ikisi, üçüncü oylamada ise üye sayısının salt çoğunluğu arandı. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamayınca en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapıldı. Dördüncü oylamada en fazla oyu alan Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak belirlendi.

MECLİS BAŞKANLIĞINI ÜSTLENENLER

TBMM Başkanlığını tarih boyunca 30 milletvekili üstlendi. İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten itibaren görev yapmış başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. Renda, 1935’te başkan seçildi ve 1946’ya kadar kesintisiz olarak 11 yıl görev yaptı. En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık görev süresiyle İsmet Sezgin oldu. En fazla TBMM Başkanı çıkaran il ise İstanbul’dur. İstanbul seçim çevresinden Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.