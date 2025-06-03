Numan Kurtulmuş, teşekkür etti, vurguladı

NUMAN KURTULMUŞ’TAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Başkanlık seçimlerinin sona ermesiyle göreve tekrar seçilen Numan Kurtulmuş, teşekkür konuşması için söz aldı. Kurtulmuş, “28’inci Yasama döneminin ikinci devre seçimleri dolayısıyla şahsıma göstermiş olduğunuz bu itimat dolayısıyla her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki devre, fevkalade önemli işleri başardığımız bir dönem olacaktır” dedi. Kurtulmuş, Türkiye’nin beklentisinin, demokratik olgunluk içinde farklı fikirlerin ve siyasi konuların bu çatı altında tartışılması olduğunu vurguladı. “Siyaset tabii ki farklı fikirlerin mücadele ettiği bir alan, ancak aynı zamanda da bu fikirlerin müzakere edilmesi, olgunluk içinde tartışılmasını gerektirmektedir. Ümit ederim ki bu dönemde üzerimize düşen sorumluluğu hep beraber yerine getirebiliriz” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE DEMOKRATİK YAPI İLİŞKİSİ

Kurtulmuş, yeni dönemin en büyük meselesinin müzakereye açık bir siyaset dili kurulması olduğuna dikkati çekti. “Terörsüz Türkiye meselesinin, ülkemizin çözmesi gereken en acil konu olduğunda hemfikiriz. Bu bağlamda birlikte müzakere etmek ve konuları bu çatı altında tartışarak çözüme kavuşturmak, tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğundadır” dedi. Yapılan ilk temasta, partilerin TBMM içerisinde oluşturulacak çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını gösterdiklerini ifade eden Kurtulmuş, “Umuyoruz ki, burada oluşturulacak komisyon, şeffaf ve demokratik şekilde milletin bu taleplerine yanıt verebilir” şeklinde konuştu.

SİYASİ PARTİLERİN TARİHİ ROLÜ

Kurtulmuş, “Tüm siyasi partilerin Terörsüz Türkiye ile ilgilenen TBMM’de kurulacak komisyonda yer alması gerekir. Bu çalışmalar sona erdiğinde, Türkiye’yi huzur ve barış içerisinde sonraki nesillere devretmenin büyük mutluluğunu yaşayacağız” ifadesini kullandı. O ayrıca, Terörsüz Türkiye meselesinin terörsüz bir bölge anlamına geldiğine inandığını belirtti. Kurtulmuş, konunun önemi dolayısıyla Sırrı Süreyya Önder’i de anarak, “Bu konuda her zaman kendisini hayırla yad edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI VE YENİ ANAYASA VURGUSU

Kurtulmuş, demokratik ve katılımcı bir Meclis İç Tüzüğü’nün hazırlanması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğine de değindi. “Ümit ederim ki, partiler arasında sağlanacak bir görüş birliği ile Türkiye demokrasisinin standartlarını daha yukarıya taşıyabiliriz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını, sivil, demokrat ve kapsayıcı bir anayasa ile taçlandırmak hepimizin sorumluluğudur” dedi. Siyasetin müzakere ve mücadele taraflarına dikkat çekerek, bu çatı altında farklı fikirlerin tartışılacağını, sonuçta ortak bir noktada buluşulacağını ifade etti. “İnşallah bu çalışmalarda dayanışma içinde olacağız ve 28’inci dönemin ikinci devresini büyük başarılarla geçireceğiz” değerlendirmesini yaptı.