Numan Kurtulmuş: Türkiye’de Terör Bitecek

ÜLKEDE YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün adının geçmediği, terör örgütünün faaliyet göstermediği, silahların tamamen terk edildiği bir dönemin yaşanacağını belirtti. Göztepe’deki Filizi Köşk’ünde düzenlenen bir iftar programında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye’nin kendisini güçlü ve etkili bir şekilde konumlandırdığı bir döneme girdiğini ifade etti.

KÜRESEL DEĞİŞİM VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Kurtulmuş, “Dünyadaki gelişmelere baktığımızda Türkiye’nin bu süreçte hazırlıksız yakalanmadığını görüyoruz. Geçmişte iki kutuplu dünya sisteminin yerini alan tek kutuplu dünya sistemi çökmüştür ve artık çok kutuplu bir dünya düzenine doğru geçiş yapıyoruz. Bu sistemde Türkiye, çok kültürlü bir güç merkezi olmaya adaydır” dedi.

TERÖR BELASINDAN KURTULMAK

Kurtulmuş, “Türkiye’nin yaklaşık 2 trilyon dolar kaybına neden olan terör belasından kurtulmamız gerekiyor” diyerek bu durumla başa çıkmak için birlik ve istikrarın sağlanmasının önemine vurgu yaptı. “Türkiye, milletin istediği yeri tercih edecek ve bu gücü, potansiyeli vardır” ifadesini kullandı. Terör örgütüne karşı atılacak adımların sansasyonel olaylardan bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ön gördüğünü belirtti.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA DİKKAT

Kurtulmuş, Netanyahu hükümetinin yanlış politikalarının sona ereceğine inandığını dile getirirken, “Türkiye’nin terörsüz bir ülke olması, aynı zamanda bölgedeki diğer ülkeler için de bir kazançtır” dedi. Son dönemde yaşanan sivil kayıplara da dikkat çekerek, “Netanyahu hükümetinin durdurulması şart” dedi.

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM VE GELECEK

Devletleşen şirketlerin ve şirketleşen devletlerin ortaya çıktığı bir döneme girildiğine de değinen Kurtulmuş, “Türkiye yüksek teknolojiler alanında önemli bir yere gelmelidir. Bu, hem sosyal yapıyı hem de ekonomiyi etkileyen değişimler getiriyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, yapay zeka gibi teknolojik ilerlemelerin insan toplumları üzerindeki etkisine dikkat çekti.

ULUSLARARASI HUKUKTA YENİ ARAYIŞ

Kurtulmuş, uluslararası hukukta yaşanan gelişmelere dair de değerlendirmelerde bulunarak mevcut hukuk metinlerinin etkisiz hale geldiğini söyledi. “Yeni bir uluslararası hukukun gerektiği açık” diyerek, insanların eşit olduğu ve ülkelerin egemenliğinin tanındığı bir dünya için yeni bir dönemin kapılarının aralandığını ifade etti.