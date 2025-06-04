Numan Kurtulmuş Yeniden Başkan Seçildi!

TBMM’DE MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ YAPILDI

TBMM Genel Kurulu’nda 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı için seçim yapıldı. AK Parti’den aday gösterilen ve İstanbul Milletvekili olan Numan Kurtulmuş, yeniden başkanlığa seçildi. Meclis’te konuşan Kurtulmuş, “Partilerimizin tamamı TBMM içinde oluşturulacak bir çabaya ortak katkı vermeye hazır. Burada oluşturulacak olan komisyonda şeffaf şekilde milletimizin beklentisine cevap vermek mümkün olur ve artık terör Türkiye’nin gündeminden kalkar. Ayrıca terörsüz Türkiye meselesi demokratik Türkiye meselesidir.” dedi.

İLK TUR SONUÇLARI

İlk turda hiçbir aday, seçilme yeterliliği olan 400 oya ulaşamadı ve ikinci tura geçildi. 549 milletvekilinin katıldığı oylamada, Numan Kurtulmuş 305, Uğur Bayraktutan 122, Osman Cengiz Çandar 50, Mustafa Cihan Paçacı 30, Mehmet Karaman ise 31 oy aldı. Ayrıca bir boş oy ve 10 geçersiz oy çıktı.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

İkinci turda 543 milletvekili oy kullandı. Bu turda Numan Kurtulmuş 306, Uğur Bayraktutan 120, Osman Cengiz Çandar 47, Mustafa Cihan Paçacı 27, Mehmet Karaman ise 30 oy aldı. İki boş oy ve 11 geçersiz oy kaydedildi.

ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI

Genel Kurul’daki üçüncü tur oylamaya 529 milletvekili katıldı. Numan Kurtulmuş 329, Uğur Bayraktutan 118, Osman Cengiz Çandar 18, Mustafa Cihan Paçacı 26, Mehmet Karaman 26 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı. Kurtulmuş, 301’in üzerinde oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçilmiş oldu.

SEÇİME GİRENLER

AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u aday gösterdi. CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar’ı; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı’yı; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman’ı meclis başkanı adayı olarak bildirdi.

SEÇİM GİZLİ OYLA YAPILDI

TBMM Genel Kurulundaki seçim, gizli oyla gerçekleştirilmiş oldu. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu arandı. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamayınca, en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapıldı. Dördüncü oylamada en fazla oy alan Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı oldu.

TBMM BAŞKANLARI TARİHİ

TBMM Başkanlığını bugüne kadar 30 milletvekili üstlendi. İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. Renda, 1935’te başkan seçildi ve 1946’ya kadar kesintisiz olarak 11 yıl görev yaptı. En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay bir haftalık göreviyle İsmet Sezgin oldu. İstanbul, en fazla TBMM Başkanı çıkaran il konumunda.