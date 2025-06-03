Numan Kurtulmuş Yeniden Meclis Başkanı Seçildi!

TBMM’DE MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

TBMM Genel Kurulu’nda 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi yapıldı ve AK Parti’den aday gösterilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeniden başkanlığa seçildi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada “Partilerimizin tamamı TBMM içinde oluşturulacak bir çabaya ortak katkı vermeye hazır. Burada oluşturulacak olan komisyonda şeffaf şekilde milletimizin beklentisine cevap vermek mümkün olur ve artık terör Türkiye’nin gündeminden kalkar. Ayrıca Terörsüz Türkiye meselesi demokratik Türkiye meselesidir.” dedi.

İLK OYLAMADA SONUÇLAR

İlk turda seçilme yeterliliği olan 400 oya ulaşan herhangi bir aday olmadı ve oylama ikinci tura taşındı. 549 milletvekilinin katılım gösterdiği bu oylamada Numan Kurtulmuş 305, Uğur Bayraktutan 122, Osman Cengiz Çandar 50, Mustafa Cihan Paçacı 30 ve Mehmet Karaman 31 oy aldı. Ayrıca 1 boş oy ile 10 geçersiz oy ortaya çıktı.

İKİNCİ TUR OYLAMASI

İkinci turda 543 milletvekilinin oy kullandığı oylamada Kurtulmuş 306, Bayraktutan 120, Çandar 47, Paçacı 27 ve Karaman 30 oy aldı. Bu turda 2 boş oy ile 11 geçersiz oy mevcut oldu.

ÜÇÜNCÜ TUR OYLAMASI VE SONUÇLARI

Üçüncü tur oylamaya 529 milletvekili katıldı. Bu turda Kurtulmuş 329, Bayraktutan 118, Çandar 18, Paçacı 26 ve Karaman 26 oy aldı. Bu süreçte bir oy boş sayıldı ve 11 oy geçersiz kabul edildi. Kurtulmuş, üçüncü turda üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301’in üstünde oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

SEÇİMİ YAPAN ADAYLAR

AK Parti, Numan Kurtulmuş’u, CHP Uğur Bayraktutan’ı, DEM Parti Osman Cengiz Çandar’ı, İYİ Parti Mustafa Cihan Paçacı’yı ve Yeni Yol Partisi Mehmet Karaman’ı meclis başkanı adayı olarak gösterdi.

SEÇİM GİZLİ OYLA YAPILDI

TBMM Genel Kurulundaki seçim gizli oyla gerçekleştirildi. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu arandı. Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamayınca, en fazla oyu alan iki aday için dördüncü oylama yapıldı ve bu oylamada Kurtulmuş en fazla oy alarak TBMM Başkanı oldu.

MECLİS BAŞKANLARI TARİHİ

Bugüne kadar TBMM Başkanlığını üstlenen toplam 30 milletvekili görev aldı. Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten itibaren en uzun süre görevde kalan başkan Mustafa Abdülhalik Renda oldu; ilk defa 1935’te seçilen Renda, 1946’ya kadar yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı. En kısa süre görev yapan başkan ise 2 ay ve bir haftalık süreyle İsmet Sezgin’dir. En çok TBMM Başkanı çıkan il İstanbul’dur; bu ildeki temsilciler arasında Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş bulunuyor.