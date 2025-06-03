Numan Kurtulmuş Yeniden TBMM Başkanlığına Seçildi

YENİDEN SEÇİM SONUCU

Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için yapılan oylamada 329 oy alarak yeniden başkan seçildi. TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçimleri sonucunda, üçüncü tur oylamaya 529 milletvekili katıldı. Kurtulmuş’un dışında, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26 oy ve Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Karaman da 26 oy aldı. Ayrıca, bir boş oy ve 11 geçersiz oy kullanıldı. Kurtulmuş, bu oylamanın ardından yeniden TBMM Başkanı olarak göreve başladı.

TÜRKİYE’YE DAİR AÇIKLAMALAR

Oylama sonrasında yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye konusunun öncelikli bir konu olduğunu belirtti. “Bu çerçevede bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında halletmek, konuşmak ve sonuçları açık bir şekilde almak bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğudur” dedi. Kurtulmuş, partilerin bu eksende Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ortak bir çabaya katkı vermeye istekli olduğunu ifade etti. Oluşturulacak komisyonda şeffaf ve demokratik bir süreçle milletin beklentilerine cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.

SİYASİ SORUMLULUK VURGUSU

Kurtulmuş, Türkiye’nin demokrasi standartlarının iyileşmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Siyasi partilerin oluşturulacak bu komisyonda temsilcilerini vererek müzakerelere katılmaları gerektiğine inandığını söyledi. Ayrıca, iç tüzük ve anayasa konularına da değinerek, “Zor bir çalışma dönemine hep beraber gireceğiz” diyerek, siyasetin mücadele ve müzakereden oluştuğunu dile getirdi. Tüm farklı fikirlerin bu platformda karşılıklı olarak tartışılabileceğini belirten Kurtulmuş, birlik ve beraberlik içinde başarılı bir dönem geçireceklerine umduğunu ifade etti.