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Nur Bilen Yavuzer Kimdir? Başarıları Neler?

NUR BİLEN YAVUZER’İN SANAT VE EĞİTİM HAYATI

Nur Bilen Yavuzer, sanatla başlayıp güzellik sektörüne uzanan ilham verici bir yolculuğa sahip. Sanat alanındaki eğitimi ve mesleki deneyimleriyle dikkat çeken Yavuzer, sosyal medyada da etkili bir varlık gösteriyor. Peki, Nur Bilen Yavuzer kimdir?

DOĞUMU VE EĞİTİMİ

Nur Bilen Yavuzer, 1980 yılında Ankara’da dünyaya geliyor. İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi’nden müzik eğitimi aldıktan sonra Bilkent Üniversitesi’nin Turizm bölümünden mezun oluyor. Eğitim hayatının bitiminin ardından 13 yıl boyunca turizm sektöründe farklı pozisyonlarda görev alıyor. Ancak, zamanla güzellik ve estetik alanına olan ilgisi baskın hale geliyor ve bu alanda kendini geliştirmek için adımlar atmaya karar veriyor.

Londra’da aldığı profesyonel makyaj eğitimi ile uluslararası düzeyde makyaj artisti ve eğitmen diploması sahibi oluyor. Bunun yanı sıra, medikal mikropigmentasyon alanında uzmanlık kazanıyor. Türkiye’ye döndükten sonra eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer ile birlikte Renee Klinik’i kurarak estetik ve güzellik alanında kaliteli hizmetler sunmaya başlıyor. Klinik içerisinde uygulamalar gerçekleştirmekte ve bu alanda eğitimler vermekte.

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