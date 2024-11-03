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Nur Pera’nın Atlı Hayali

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İZMİR’DE AT BİNMENİN BAŞARISI

İzmirli küçük yetenek Nur Pera Abuç, “anne” ve “baba” kelimelerinden sonra ilk olarak “at” kelimesini öğrendi. 2 yaşında at binmeye başlayan Nur Pera, okuma yazma öğrendikten sonra lisans alarak atı “Vefa” ile yarışlara katıldı. Katıldığı tüm yarışlardan derecelerle dönen küçük binici, bu başarılarıyla dikkat çekiyor.

MİLLİ BİNCİ OLMA HEDEFİ

Son yarışında Türkiye birincisi olmayı başaran Nur Pera’nın hedefi, milli binici olmak. Genç yetenek, hayallerini gerçekleştirmek için azimle çalışmalarına devam ediyor.

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