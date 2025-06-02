Nur Sena Düzgün İntihar Etti, Ahmet P. Uzaklaştırıldı

DÜZÜN NOTUNDAN SONRA HAREKETE GEÇİLDİ

Diyarbakır’da, bıraktığı notla intihar eden İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün (21) işaret ettiği araştırma görevlisi Ahmet P., görevinden uzaklaştırıldı. Olay, 26 Mayıs günü Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nin bahçesinde gerçekleşti. Ailesinin evine dönmemesi üzerine yapılan kayıp başvurusundan sonra polis ekipleri, Nur Sena Düzgün’ü arama çalışmaları başlattı. Bir gün sonra, Düzgün’ün cansız bedeni bahçede bir ağaca asılı halde bulundu. Nur Sena’nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

NOTUNDAKİ AÇIKLAMALAR

Olay yerine giden polis ekipleri, Nur Sena’nın kişisel eşyalarını ve bir notunu buldu. Notunda, aynı bölümde görev yapan araştırma görevlisi Ahmet P.’yi işaret eden Nur Sena; “2 gündür yemek yemedim. Şimdi acıktığımı fark ettim. Bari ölmeden bir ciğer yeseydim. Canım elma ve karpuz çekiyor. Bir de salatalık. Telefonun taksitini F.Z. hocaya muhakkak verin. Ödeyin bitsin. Hatta telefonu satın, kalanı ödersiniz. Ardımda bıraktığım tek borç bu oldu. Bilseydim bunu da bırakmazdım, özür dilerim. İp boyumda uzun kaldı, yetişebilmek için kozalak topladım, üstüne bastım, çöktü. Tezek topladım, o da çöktü ama hallettim. Ölüyorum bu defa. Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarımın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. ve asıl mesele Ahmet. Ahmet, asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 144650, ne yapıyorsanız yapın” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddialar üzerine Ahmet P., ifadesine başvurulması amacıyla emniyete götürüldü ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dicle Üniversitesi, Ahmet P. hakkında idari bir soruşturma başlattı. Üniversitenin yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır” denildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.