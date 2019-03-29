Nur Yerlitaş ameliyat oldu

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Türkiye’nin önde gelen modacılarından Nur Yerlitaş, ikinci kez beyin ameliyatı olduğunu açıkladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Nur Yerlitaş, ‘ameliyat oldum, tedavi sürecindeyim’ dedi.

Geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi koyulan ve hemen ameliyat masasına yatan Nur Yerlitaş ikinci kez ameliyat oldu. Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Yerlitaş şunları söyledi:

Evet, ameliyat oldum. 3 hafta oldu ya da biraz daha geçti emin değilim. İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da vardı ilk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı ‘hemen ameliyat’ dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık.

Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim programınıza da katılacağım. İnşallah düzelince görüşürüz.

TRT