Nuray Duman, Kök Hücrele Hamile Kaldı

5 YILDIR BEBEK BEKLEYEN NURAY DUMAN KÖK HÜCRE TEDAVİSİYLE HAMİLE KALDI

Antalya’da yaklaşık 5 yıldır çocuk sahibi olma mücadelesi veren 42 yaşındaki Nuray Duman, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol’un uyguladığı kök hücre tedavisi ile doğal yollarla hamile kalmayı başardı. Duman, 38’inci haftada sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğine ‘Umut Deniz’ ismini verdi. Daha önce birkaç kez gebelik kaybı yaşayan Duman, Memorial Antalya Hastanesi’nde Prof. Dr. Erol’a başvurduğunda yumurta rezervinin azaldığını öğrendi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİNDEN SONRA DOĞAL GEBELiK OLDU

Tüp bebek tedavisinin sonucunda istediği başarıyı elde edemeyen Nuray Duman’a, kendi mezenkimal dokusundan kök hücre tedavisi uygulandı. Hastadan alınan kök hücreler yumurtalık dokusuna aktarıldı ve bu işlemden kısa bir süre sonra doğal bir gebelik oluştu. İlk gebeliği düşükle sonuçlandı, ancak daha sonraki süreçte tekrar doğal yolla gebelik gerçekleştirildi. Duman, bu süreçte gelişen şeker hastalığını ise diyetle kontrol altına aldı ve nihayetinde 38’inci haftada sağlıklı bir doğum yaptı.

KENDİ HİKAYESİYLE UMUT AŞILIYOR

Yaşadığı zorlu süreçleri paylaşan Duman, “Yaklaşık 5 yıldır bu dönemdik. Bir bebek kaybımız oldu. Sonrasında tüp bebek tedavisi gördüm ama olumsuz sonuçlandı. Kök hücre tedavisi denedik ve sonrasında bir gebelik oluştu fakat 7’nci haftada kalp atışları durdu ve kaybettik. 6 ay sonra bu kez doğal yolla gebelik gerçekleşti. Sonunda Umut bebeğimizi kucağımıza aldık. Oldukça yıpratıcı bir dönemdi. Ama üçüncü denemede bebeğimi kucağıma aldım. Biz çok umut ettik, uzun süre bekledik. Bu yüzden adını ‘Umut’ koyduk. Babası da ‘Deniz’ ismini çok istiyordu. Umut Deniz’imizi büyütüyoruz” diye konuştu.

YUMURTA DOKUSUNU CANLANDIRMA HEDEFİ

Prof. Dr. Onur Erol, hastalarından birinin 2023 yılında başvurduğunu belirterek, “Değerlendirmelerimizde azalmış yumurta rezervi ve daha önce 22’nci haftada erken doğum öyküsü tespit ettik. İlk tüp bebek denemesinde embriyolar gelişim göstermedi, ikinci denemede yumurta gelişimi sağlanamadı. Kök hücreleri yumurtalık dokusuna vererek bu alanı uyarmayı amaçladık. Bu tedavi sonrasında doğal bir gebelik oluştu, ancak yine düşük yaşandı. Sonraki süreçte yeniden doğal yol ile bir gebelik gerçekleşti” dedi.

Erol, bu gebelikte yaşanan erken doğum riskine karşı 14’üncü haftada rahim ağzına dikiş uygulandığını belirterek, “İlerleyen haftalarda gebeliğe bağlı şeker hastalığı gelişti, ama hastamız bunu diyetle yönetti. 38’inci haftada doğum gerçekleşti. Bebeğimiz sağlıklı. Doğumdan 2 ay sonra düzenli kontroller devam ediyor. Bu vakadaki amacımız yumurtalık dokusunu canlandırmaktı. Özellikle yumurta rezervi azalmış ve ileri yaştaki hastalarda bu yöntemle olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Ayrıca, kök hücre sonrası oluşan doğal gebelikler, tedavi maliyetlerini de düşürüyor” şeklinde ifade etti.