Nuray Ş. Tabancayla S.D.’yi Vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Malatya’da, Nuray Ş. kendisini rahatsız eden S.D.’yi çantasından çıkardığı tabancayla ayaklarından vurdu. Bu olay, öğle saatlerinde Pütürge ilçesindeki Köylü Mahallesi’nde gerçekleşti. Nuray Ş., tartışma esnasında S.D. ile aralarında geçen gerginliği cep telefonuyla kaydederken, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da unutmuyor.

TARTIŞMA VE TABANCI SILAHLANMA ANLARI

Nuray Ş. ile, kendisine rahatsızlık veren S.D. arasında tartışma çıktı. Bu gerginlik sırasında, Nuray Ş. çantasından tabancayı çıkararak S.D.’ye ateş etti. Vurulan S.D., ayaklarından yaralandı ve olay anı cep telefonu ile kaydedildi. Olayın ardından Nuray Ş., görüntüleri paylaşarak olay yerinden uzaklaştı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE EDİYOR

Olayın ardından durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralı S.D., ilk müdahalenin ardından Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan, Nuray Ş. ise polis ekiplerince ifadesini vermek üzere karakola götürüldü.