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Nurbanu Sağlam Düşerek Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir apartmanın 4’üncü katında bulunan dairenin balkonundan düşen 7 yaşındaki Nurbanu Sağlam, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hayatını kaybetti. Olay, İnönü Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binada meydana geldi. Metin ve Fatma Sağlam çiftinin kızı Nurbanu, dengesini kaybederek balkonun demir korkuluklarından düştü ve beton zemin üzerine çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar hemen durumu bildirdi ve sağlık ile polis ekipleri adrese yönlendirildi. Ağır yaralanan Nurbanu, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nurbanu Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen 23 Nisan’da yaşamını yitirdi.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞSAĞLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, “Hızırbey Ülkü İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Nurbanu Sağlam’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevgili yavrumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun” şeklinde duygularını ifade etti.

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