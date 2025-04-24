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Nurbanu Saylam’ın Cenazesi Toprağa Verildi

TRABZON’DA TRAJEDİ

Trabzon’da, dördüncü kattaki balkondan düşüp hayatını kaybeden 7 yaşındaki Nurbanu Saylam’ın cenazesi toprağa verildi. Cenaze töreni, Gülbahar Hatun Camisi’nde düzenlendi. Törene, babası Metin, annesi Fatma Saylam ve yakınlarının yanı sıra birçok vatandaş katılım gösterdi.

DEFNİ İÇİN SON YOLCULUK

Hızıybey Ülkü İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan Nurbanu Saylam’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sülüklü Mezarlığı’nda defnedildi. Saylam, Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Saylam, burada hayatını kaybetmişti.

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