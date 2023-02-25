Nurdağı Belediye Başkanı gözaltına alındı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden en çok etkilenen Gaziantep’in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremde yerle bir olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaptığı bütün binalar yıkılan CCK inşaatın sahibi Belediye meclis üyesi Yunus Kaya’nın ardından Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.