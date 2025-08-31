Nurdağı’nda 2 Mozaik Bulundu, 3 Gözaltı

GAZİANTEP’TE TARİHİ MOZAİKLER ELE GEÇİRİLDİ

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, tarihi eser olarak değerlendirilen 2 mozaik ele geçirildi. Bu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapmaya teşebbüs eden kişilere yönelik bir çalışma başlattı.

JANDARMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında, Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, E.Ç. adına kayıtlı bir araçta yapılan aramalarda 62-74 santimetre ve 87-92 santimetre boyutlarında 2 mozaik bulundu. Ele geçirilen bu tarihi eserler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde koruma altına alındı.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Operasyon sonucunda gözaltına alınan E.Ç, M.B. ve M.B.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Bu durum, tarihi eser kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.