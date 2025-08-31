Nurdağı’nda 2 Mozaik Ele Geçirildi

GAZİANTEP’TE MOZAİK OPERASYONU

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 tarihi mozaik ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, E.Ç., M.B. ve M.B. isimli kişilerin yasadışı yollarla elde ettikleri tarihi mozaik eserleri satmak amacıyla müşteri aradıklarını öğrendi ve harekete geçti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ekipler, takibe aldıkları E.Ç.’ye ait aracı durdurdu. Yürütülen aramalarda, farklı boyutlarda 2 mozaik elde edildi. Ele geçirilen mozaikler, Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi ve E.Ç. ile bağlantılı olduğu düşünülen M.B. ve M.B. gözaltına alındı. Üç şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.