Nurdağı’nda 373 Konut Teslim Edildi

NURDAĞI’NDA KALICI KONUTLAR TESLİM EDİLDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı İlçesi’nde, 500 dönümlük rezerv alanında inşası tamamlanan 373 konut, hak sahiplerine teslim edildi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerle zarar gören Nurdağı’nda, kalıcı konutlar, köy evleri ve rezerv alanları olarak toplamda 7 bin 499 konut ile 1200 ticarethane planlanmış durumda. İlçe merkezinde devam eden inşaat çalışmaları kapsamında, 500 dönümlük alanda 4 ayrı projede 3 bin 249 rezerv alanı üzerinde yapım aşamaları ilerliyor. Atatürk Mahallesi’ndeki yıkılmış konutların yerini alan rezerv alandaki 373 konut ise tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projede, 373 konutun teslimi için düzenlenen törene; Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Feray Yılmaz, AFAD Gaziantep İl Müdürü Mahmut Coşkun ve hak sahipleri katıldı.

Törende konuşan Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, ilçede devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Erciyas, “İlçemizde yapımı süren rezerv alanlarımızda tamamlanan yerlerde anahtar teslimine başladık. Kura ile belirlenen vatandaşlarımızın yıkılan evlerinin yerine iki artı bir ile üç artı bir olarak konutlar inşa edildi. Konutların teslimlerinin ardından ticarethanelerimizi de hak sahiplerine vereceğiz. Nurdağı’nda toplam 3 bin 249 rezerv alanda köy evlerimiz ile birlikte 7 bin 499 konuttan, 3 bin 500 konutu bugün itibarıyla teslim ettik. 78 rezervle birlikte 3 bin 23 depremzedenin evlerine yerleşmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.