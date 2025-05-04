Nurdağı’nda Araç Çarpıştı, 3 Yaralı

KAZA SEBEBİYLE YARALILAR BULUNUYOR

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 12’nci kilometresinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Remzi Ç. (53) tarafından sürülen 80 AHA 827 plakalı kamyonet, Salman Y. (76) yönetimindeki 46 AK 551 plakalı otomobille çarpıştı. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine sağlık ekipleri hemen kazanın olduğu yere yönlendirildi. Yapılan kontrollerde kamyonet sürücüsü, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan N.Y. (76) yaralı olarak belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak yetkililer inceleme başlatmış durumda. Çarpışmanın nedenleri ve herhangi bir dikkatsizlik olup olmadığı ile ilgili detaylı bir araştırma süreci yürütülüyor.