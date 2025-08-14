Nurdağı’nda Devrilen TIR’da Yaralı Var

KAZA VE YARALANMA OLDU

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen TIR’ın şoförü Salih A. (47) yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 14’üncü kilometresinde gerçekleşti. Kaza, Salih A. yönetimindeki 53 AVH 15 plakalı plastik ham madde yüklü TIR’ın bilinmeyen bir sebeple kontrolünden çıkması sonucu oldu. TIR, Çakmak Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

ULAŞIMDA SORUN YAŞANDI

Kaza sonrası bölgeden geçenler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Salih A., ekipler tarafından TIR’dan çıkarıldıktan sonra ilk müdahalesi uygulandı ve ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen TIR’ın dorsesindeki plastik ham madde çuvalları, yolun kapanmasına yol açtı ve bu nedenle uzun araç kuyrukları oluştu.

YOL İKİ SAAT SONRA AÇILDI

Çuvalların toplanması ve TIR’ın çekici ile kaldırılmasının ardından yol, yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.