Haberler

Nurdağı’nda Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

KAZA NEDENİYLE AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-İslahiye karayolu üzerindeki Kozdere kavşağında meydana geldi.

KAZANIN AYRINTILARI

Olayda, İ.Ö. (40) yönetimindeki 41 AUZ 913 plakalı BMW marka otomobil ile tali yoldan kavşağa kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen İbrahim Halil Güngör (70) yönetimindeki 27 SP 585 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu İbrahim Halil Güngör ağır yaralanırken, diğer iki kişi hafif yaralar aldı. Olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan Güngör, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEDAVİ SÜRECİ VE SORUŞTURMA

Yaralı iki kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ordu’da Tartışma Kavgaya Dönüştü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma kanlı bir şekilde noktalandı; Mesut Aksu bıçaklanarak hayatını kaybederken, Sefer P. gözaltına alındı.
Haberler

İstanbul’da Motosiklet Kaza Yaptı

Ümraniye'de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü E..A., bir kamyonete çarparak yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili tanıklara yer verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.