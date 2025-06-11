Nurdağı’nda Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

KAZA NEDENİYLE AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-İslahiye karayolu üzerindeki Kozdere kavşağında meydana geldi.

KAZANIN AYRINTILARI

Olayda, İ.Ö. (40) yönetimindeki 41 AUZ 913 plakalı BMW marka otomobil ile tali yoldan kavşağa kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen İbrahim Halil Güngör (70) yönetimindeki 27 SP 585 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu İbrahim Halil Güngör ağır yaralanırken, diğer iki kişi hafif yaralar aldı. Olay yerinde uzun süre kalp masajı yapılan Güngör, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEDAVİ SÜRECİ VE SORUŞTURMA

Yaralı iki kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.