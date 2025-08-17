Nurdağı’nda Kaza: Tanker Devrildi

KAZANIN DETAYLARI

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir tanker kazası yaşandı. Şarampole devrilen tankerin sürücüsü Mehmet B. (38) yaralandı. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 17’nci kilometresinde gerçekleşti. Gaziantep yönüne giden 33 DID 59 plakalı tankerin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracın kaymasına neden oldu.

HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonrası yoldan geçen diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Mehmet B., itfaiye ekipleri tarafından aracı içerisinden çıkarıldı ve ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.