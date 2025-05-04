NurdAğı’nda Otomobil Şarampole Devrildi

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda şarampole devrilen bir otomobilde dört kişi yaralandı. Kaza, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 12’nci kilometresinde, sürücü M.E.C.’nin (25) kontrolü kaybetmesi sonucu oldu. 31 AKZ 639 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu kazada, sürücü M.E.C. ile birlikte otomobilde bulunan Ö.C. (9), B.C. (52) ve S.C. (48) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, derhal durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaralıları otomobilden çıkararak ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.