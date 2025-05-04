Haberler

NurdAğı’nda Otomobil Şarampole Devrildi

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda şarampole devrilen bir otomobilde dört kişi yaralandı. Kaza, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 12’nci kilometresinde, sürücü M.E.C.’nin (25) kontrolü kaybetmesi sonucu oldu. 31 AKZ 639 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu kazada, sürücü M.E.C. ile birlikte otomobilde bulunan Ö.C. (9), B.C. (52) ve S.C. (48) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, derhal durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaralıları otomobilden çıkararak ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ferman Ü. İnşaattan Düştü, Yaralandı

Samsun’un Atakum ilçesinde inşaatta çalışan 27 yaşındaki Ferman Ü., ikinci kattan düşerek hastaneye götürüldü. İşçinin sağlık durumu stabil olarak değerlendiriliyor.
Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şiddeti Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik yapılan yumruklu saldırıyı kınadı ve olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.