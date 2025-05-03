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Nurdağı’nda Otomobil Ve Minibüs Çarpıştı

GAZİANTEP’TE KAZA: 3 YARALI

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. R.Ç. yönetimindeki 80 AHA 827 plakalı minibüs, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun Kömürler Mahallesi civarında, S.Y. (76) idaresindeki 46 AK 551 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVDE

Kaza sonrası ihbar alınmasıyla birlikte olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralılardan S.Y. ve N.Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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