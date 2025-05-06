Nurdağı’nda Oyun Grupları Yandı

ÇOCUK PARKINDA YANGIN
GAZİANTEP’İN NURDAĞI İLÇESİNDE, BİR ÇOCUK PARKINDAKİ OYUN GRUPLARI ALEV ALDI VE KULLANILMAZ HALE GELDİ. YANGIN, AKŞAM SAATLERİNDE 6 ŞUBAT MAHALLESİ’NDE BULUNAN 6 ŞUBAT PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİ. PARKTA BULUNAN OYUN GRUPLARI, NEDENİ BELİRSİZ BİR ŞEKİLDE ALEVE DOĞRU GİTTİ.
İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜYÜP ÇEVREYİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI. DURUMUN İHBAR EDİLMESİYLE BİRLİKTE OLAY YERİNE İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ. JANDARMA ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALIRKEN, YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINIP SÖNDÜRÜLDÜ.
Yangının Nedenine Dair İnceleme Başlatıldı
YANGINDAN YÜKSELEN ALETLER VE DUMAN TELEFON KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ. OYUN GRUPLARI KULLANILMAZ HALE GELDİ. YANGININ NEDENİNİN BELİRLENMESİ İÇİN BİR İNCELEME BAŞLATILDI.