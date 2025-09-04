Haberler

Nurdağı’nda Silah Ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda, silah ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen bilgilere göre, 1 şüpheli gözaltına alındı. Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziksel takip ile bir şüphelinin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını belirleyerek, gerekli delilleri topladı ve belirlenen adrese operasyon yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonda, arama yapılan adreste 1 adet kalaşnikof tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 42 adet fişek, 1,2 litre sentetik kannabinoid sıvısı, 87 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

