Nurdağı’ndaki Konteynerde Yangın Çıktı

DEPREMZEDELERİ ENDİŞELENDİREN YANGIN

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, depremzedelerin bulunduğu konteyner kentte bir boş konteynerde yangın meydana geldi. Bu olay, depremzedelerde kaygı yaratırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Fatih Mahallesindeki konteyner kentte ikamet eden bir depremzede, boşalttığı konteynerde öğleden sonra bilinmeyen bir nedenle yangının başladığını fark etti.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangının alevleri ve dumanı gören diğer depremzedeler, hemen ihbarda bulundu. Olay yerinde hızlı bir şekilde gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, alevlerin diğer konteynerlere sıçramasını engelledi. Ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında çevrede bulunan kişiler, korku ve panikle boşalttıkları konteynerlerine geri döndü. Ancak yangın sırasında o boş konteyner kullanılmaz hale geldi. Şu an yangının çıkış sebebi araştırılıyor.