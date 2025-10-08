Nurdağı’ndaki Öğrenciler ‘Özgür Gazze’ Yazdı

GAZİANTEPLİ ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu’ndaki öğrenciler, Gazze’de yaşanan olaylara dikkati çekmek için ‘Özgür Gazze’ yazısını bedenleriyle oluşturdu. Nurdağı ilçesindeki bu etkinlikte, okulun öğretmenleri ve öğrencileri, Gazze’de süregelen insanlık dramına ve yaşanan acılara karşı farkındalık oluşturmayı amaçladı.

ÖĞRENCİLERDEN BİR ARAYA GELİP GÖSTERİ YAPTILAR

Okul bahçesinde toplanan 168 öğrenci, ‘Leve Palestina’ şarkısı eşliğinde ‘Özgür Gazze’ ifadesini bedenleriyle yazdı. Etkinlik boyunca öğrenciler, Türkiye ve Filistin bayraklarını gururla dalgalandırarak desteklerini gösterdi. Bu anlamlı etkinlik, toplumsal meseleler hakkında gençlerin duyarlılığını artırmayı hedefliyor.