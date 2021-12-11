Nureddin Nebati’den kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasının temsilcileriyle yeni ekonomi modelini konuşmak üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti.

Bakan Nebati’nin yeni ekonomi modeli hakkında bilgi verdiği tahmin edilen toplantıya TİM, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı.