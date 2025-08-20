Nurettin Toraman’ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Karaburun sahilinde fotoğraf çekerken dalgalar arasında kaybolan Nurettin Toraman’ı bulmak için yapılan arama çalışmaları beşinci gününde de sürüyor. Dalgıç ekiplerinin denizde yürüttüğü arama çalışmaları, havadan drone ile görüntülendi. Olay, 15 Ağustos tarihinde Arnavutköy Karaburun Sahili’nde gerçekleşti. Arkadaşlarıyla vakit geçiren Nurettin Toraman, deniz kenarına yaklaşarak fotoğraf çekmeye başladı. Ani bir dalga gelmesiyle birlikte denize kapılan genç, gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaybolan Nurettin Toraman’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları, beşinci gününde de aralıksız sürdü. Bugün gerçekleştirilen aktivitelerde, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ait helikopter, botlar, dalgıçlar, dalgıç polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri aktif olarak görev aldı. Ayrıca, sahil hattında 75 kişilik bir arama kurtarma ekibi, kıyı boyunca tarama yaptı. Dalgıç ekiplerinin denizde sürdürdüğü arama faaliyetleri havadan görüntülenerek kayıt altına alındı.

DUA EDİYORUZ

Arama çalışmalarını umutla takip eden kaybanın dedesi Mehmet Ali Şirin, “Buraya geldim, bir dalga vurmuş götürmüş torunumu. Kaymakamdan da Allah razı olsun, çalışan arkadaşlar da çok uğraşıyor, çabalıyorlar. Bizim talebimizden de fazla çalışıyorlar. Bugün hava durumu güzeldi, sabah namazında camide dua ettik. İnşallah bugün bulunur diye bekliyoruz” dedi. Dedesinin aktardığına göre, Nurettin Toraman arkadaşlarıyla birlikte Bursa’dan gelerek burada yemek yedikten sonra fotoğraf çekmek istemiş. Arkadaşlarının, dalganın geldiği an geri çekilmesiyle Toraman, dalgaya kapılarak kaybolmuş. Dedesinin değerlendirmesine göre, arama ekipleri ve kaymakamlık süreç boyunca kendilerine yardımcı olmuştur. Şirin, “Bu arama çalışmaları sırasında kalacak bir yer ayarladılar, yemek masraflarım karşılandı” diyerek, yaptığı yardımlar için ekiplere teşekkür etti.