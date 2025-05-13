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Nurettin Yıldız’a Yumurtalı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GELİŞİMİ

İstanbul’daki Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir konferans sırasında Nurettin Yıldız’a yumurtalı bir saldırı yapıldı. “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılan Yıldız, kürsüde konuşma yaptığı esnada saldırıya uğradı.

TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLER

Konferans öncesinde Nurettin Yıldız’a karşı bir tepki yürüyüşü düzenlendiği belirtildi. Bu süreçte polis ekipleri kampüste güvenlik önlemleri alarak olası gerginliklere karşı hazır bulundu. Yıldız, öğrencilere hitap ettiği sırada yumurta fırlatmasıyla karşılaştı. Bunun sonucunda salonda bir arbede yaşandı ve protestocunun salondan çıkarıldığı öğrenildi.

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