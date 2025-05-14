Nurettin Yıldız, Çocukların Evliliği Konusunda Konuştu

GEÇMİŞTE YAPILAN TARTIŞMALI AÇIKLAMALAR

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız, daha önce yapmış olduğu bir konuşmada “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” gibi ifadelerle kamuoyunun dikkatini çekmiş ve büyük bir tepki toplamıştır. Yıldız’ın bu sözleri ile ilgili çeşitli tartışmalar sürmekte ve toplumda merak uyandırmaktadır. Peki, Yıldız gerçekten bu ifadeleri kullandı mı? Yıldız, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. (…) 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır” şeklinde açıklamaları ile dikkat çekti.

ASANSÖRDEKİ HALVET TANIMI

Yıldız, üç yıl sonra yabancı bir erkekle bir kadının asansörde yalnız kalmasının İslam’a göre ‘halvet’ şartlarının oluşmasına neden olabileceğini de belirtti. “Asansör, bir apartmanın giriş katından sekizinci katına kadar çıkacak olan bir asansör. Halvet ortamı oluşturur mu? Yani yabancı bir erkek ve bir kadın giriş katında bindiler, sekizinci kata kadar çıkacaklar” diyerek konuyu detaylandırdı. Kısa bir yolculuk olsa bile dinin bu konudaki hassasiyetine vurgu yaptı. ‘Halvet’in Türk Dil Kurumu’ndaki karşılığı ise “Birisi veya birileriyle yalnız görüşmek amacıyla içeriye başkasını veya başkalarını almamak” olarak tanımlanıyor.

EĞİTİM VE HAYAT HİKAYESİ

1960 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya gelen Yıldız, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldikten sonra on yaşına kadar hafızlık ve ilk dini eğitimini babası Hilmi Yıldız’dan aldı. Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra farklı gazetelerde yazılar yazmaya ve tercüme yapmaya başladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden sonra Mekke Umm Al-Qura Üniversitesi’nde Usul-u Fıkıh bölümünü tamamlayarak devamında hadis dersleri aldı. Ünlü hocalardan icazet aldıktan sonra İstanbul’a geri döndü ve burada eğitim vermeye başladı. Sosyal Doku Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve öncüsü oldu. Çocuk ve aile eğitimi, gençlerin motivasyonu, İslam ahlakı gibi konularda çok sayıda seminer düzenledi. Ayrıca aylık dört dergide yazılar yazmakta ve hala Senabil Hizmet ve Kültür Vakfı’nda çalışmaktadır. Yıldız, evli ve dört çocuk babasıdır.