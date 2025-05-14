Nurettin Yıldız Konferansına Protesto Yapıldı

ÜNİVERSİTEDE TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün düzenlediği konferansa konuşmacı olarak Nurettin Yıldız katıldı. Konferans öncesinde Yıldız’a karşı bir tepki yürüyüşü gerçekleştirildi. Polis ekipleri, kampüste güvenlik önlemleri aldı.

POLİSE YÖNELİK SALDIRI

Saat 20.45 civarında Boğaziçi Üniversitesi’nin kuzey kampüsünde bir araya gelen grup, öğrenci kulübünün aktivitelerini engellemeye çalıştı. Polis, gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu, ancak bu uyarılara itiraz eden grup, polis ekiplerine saldırdı. Saldırı sonrası 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39’u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.