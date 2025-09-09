Nurgül Günaydın/Trabzon, Stat: Papara Park. Türkiye U21, 1-1 Hırvatistan U21. Gol: Hamza Güreler, Soticek. Sarı Kart: Güreler, Aydın, Kılıçsoy

MAÇIN DETAYLARI

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, Trabzon’daki Papara Park statında Türkiye U21 ve Hırvatistan U21 takımları karşı karşıya geldi. Maçın hakemliğini Bulat Saryev, Sergey Vasyutin ve Yuriy Tikhonyuk üstlendi.

TAKIM KADROLARI

Türkiye U21 kadrosunda; Deniz Ertaş, Ayberk Karapo (Dk. 85 Furkan Demir), Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, Emirhan İlkhan, Eyüp Aydın (Dk. 64 Yunus Emre Konak), İzzet Çelik (Dk. 64 Barış Kalaycı), Emre Demir (Dk. 77 Cihan Çanak), Ali Habeşoğlu (Dk. 77 Poyraz Yıldırım), Semih Kılıçsoy yer aldı. Hırvatistan U21 kadrosunda ise; Paslevic, Hrgovic, Prpic, Vuskovic, Barisic, Vrbancic, Zivkovic, Soticek (Dk. 80 Brajkovic), Zvonarek (Dk. 74 Mikolcic), Jagusic (Dk. 84 Krivak), Grgic (Dk. 71 Topic) bulundu.

GOL DURUMU

Maçın 62’nci dakikasında, Ayberk’in ceza sahasına yaptığı ortada Hamza Güreler, Jagusic’in topu kaleci Pavlesevic’e indirmek istemesiyle araya girdi ve topu ağlarla buluşturdu. Bu golle Türkiye U21 öne geçti: 1-0. Ancak 65’inci dakikada Hırvatistan U21, Zvonarek’in ortasında Soticek’in kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Maç sonuçlandı ve skor 1-1 olarak belirlendi.

MAÇIN DİĞER DETAYLARI

Karşılaşmada, Hamza Güreler, Eyüp Aydın ve Semih Kılıçsoy Türkiye U21 adına sarı kart görürken, Hırvatistan U21’dan Grgic de sarı kart alan oyuncuydu. Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası H grubu ilk mücadelesinde Hırvatistan ile berabere kalarak bir puan aldı.