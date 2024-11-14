Nurgül Yeşilçay’ın Dizi Oynamama Sebebi Açıklandı

NURGÜL YEŞİLÇAY’IN DİZİLERDE YER ALMAMA NEDENİ

Ekranların tanınan ismi Nurgül Yeşilçay, neden uzun bir süredir televizyon dizilerinde yer almadığını duyurdu. Sektöre yönelik eleştirilerde bulunan oyuncu, “İnsanların komediye ihtiyacı olduğu dönemde biz komedi yapmıyoruz” ifadesini kullandı. Daha önce Asmalı Konak, İkinci Bahar, Aşk ve Ceza, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Son Nefesime Kadar gibi dizilerde başarılı performanslar sergileyen Yeşilçay, son olarak geçtiğimiz yıl Veda Mektubu’nda rol aldı. Bir süreliğine dizi projelerinden uzak kalan oyuncu, bu durumun nedenini açıkladı. Sosyal medya üzerinden içerikler üreterek bu alanda kendini ifade etmeye çalışan Nurgül Yeşilçay, Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın YouTube programında konuk oldu.

İNSANLARIN GÜLMESİ İÇİN PAYLAŞIM YAPIYOR

Yeşilçay, “Her şeyin üstüne geldiği zamanlarda neyle nefes alırsın?” sorusuna verdigi yanıtıyla dikkat çekti: “Komedi programları izliyorum. Gülmeye o dönemde daha çok ihtiyacım oluyor. Sosyal medya bana iyi geliyor, kendi güldüğüm şeyleri insanlar da gülsün diye yapıyorum, yayınlıyorum. İnsanlar da gülüyor.” Gülmenin önemine vurgu yapan Yeşilçay, kabarelerin 2. Dünya Savaşı gibi zorlu dönemlerde yükseldiğini belirtti ve “İnsanların komediye ihtiyacı olduğu dönemde biz komedi yapmıyoruz. Aynı şeyler dönüp dolaşıyor” dedi. Ünlü oyuncu, dizi yapmadığını ise “Dizi yok, olsa yapacağım yani” sözleriyle dile getirdi.

GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA DİKKAT ÇEKİYOR

Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde Brand Week etkinliğinde Class of 2024’ün konuşmacılarından biri olarak yer aldı. Sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken Yeşilçay, Z kuşağının ilgisini de çekti. Komedinin güçlüğüne dair tavsiyelerde bulunan Yeşilçay, “Dertlerinizi başlık başlık yazın. Benim derdim bu; ’25 yaşındayım, iş bulamadım, evlenecek adam bulamadım, ailem bana böyle davranıyor’ şeklindeki duygularınızı yazın. Bu tarz bireysel dertlerden çok kolay komedi çıkabilir” diye ekledi.

SOSYAL MEDYA GÜZELLİK ANLAYIŞINI SORGULATIYOR

Yusuf Dikeç ile ilgili yaptığı videosunun 25 milyon izlenme sayısına ulaşmasını anlatan Yeşilçay, “Sosyal medya kusur seviyor. Herkes çok güzel. Güzel olmakta bir şey yok ki. İki estetik yaptır, filtrele kendini zaten güzelsin. Hep de düzgün olmayalım” diyerek, sosyal medyada ideal güzellik anlayışını sorguladı.

GENÇLERE SOSYAL MEDYAYI KULLANMA TAVSİYESİ

Yeşilçay sözlerini şöyle sürdürdü: “Eski kafalılar sizi aşağı çekmeye çalışacaklar. Asla kulak asmayın, çünkü Türkiye sosyal medyayı en iyi kullanan ülke.” “Tiktok, Instagram, YouTube, bunların hepsini şahane kullanıyoruz. O yüzden sakın düşmeyin ve bunu kanınızın son damlasına kadar yapın.” Daha sonra gençlere “Sosyal medyayı düzeltme görevini sizlere veriyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.