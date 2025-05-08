Nurgül Yeşilçay Tazminat Kazandı

NURGÜL YEŞİLÇAY, YURT DIŞI SATIŞLAR İÇİN YASAL YOLA BAŞVURDU

2014–2017 yılları arasında yayınlanan ve birçok ülkede büyük ilgi gören “Paramparça” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, yurt dışı satış gelirlerinden kendisine taahhüt edilen yüzde 3’lük payın ödenmediğini belirterek hukuki yollara başvurdu. Habere göre, Yeşilçay’ın avukatları, mahkemeye sundukları belgede, oyuncunun her bölüm için net 75 bin TL ücret aldığını ve ayrıca yurt dışı satışlardan yüzde 3 oranında pay alınmasının sözleşmeyle güvence altına alındığını ifade etti.

Endemol Medya, davanın reddini talep etse de mahkeme, oyuncunun lehine karar verdi. Yapılan yargılama süreci sonucunda Endemol Medya’nın Nurgül Yeşilçay’a toplamda 2 milyon 282 bin 29 lira 63 kuruşluk maddi tazminatı, 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli yasal faiziyle birlikte ödeyeceğine hükmedildi.