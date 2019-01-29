Nuri Alço: Cenazede 5 bin TL çaldılar

Türk sinemasının sevilen simalarından Nuri Alço, geçtiğimiz günlerden sonsuzluğa uğurlanan Ayşen Gruda’nın cenazesinde 5 bin TL’nin cebinden çalındığını söyledi.

Sanat camiasında hayatını kaybeden ünlü isimlerin cenaze törenlerine katılarak vefasını gösteren Nuri Alço, son olarak pankreas kanserinden hayatını kaybeden Ayşen Gruda’nın cenaze törenine katıldı. Alço, cenazedeki kargaşada cebindeki 5 bin TL parasının çalındığını söyledi. ‘Elimden geldiği kadar cenazelere gitmeye çalışıyorum. Ayşen Gruda’nın cenazesinde de cebimdeki 5 bin TL çaldılar.’

HÜRRİYET