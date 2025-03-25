Nuri Alço’dan Cüneyt Arkın Hakkında Açıklamalar

YEŞİLÇAM’IN EFSANE İSMİ NURİ ALÇO’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Nuri Alço, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olarak katıldığı bir YouTube programında merhum sanatçı Cüneyt Arkın hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 80’li yıllarda kötü adam rolleriyle öne çıkan ve 300’ün üzerinde filmle Türk sinemasına damgasını vuran Alço, samimi itiraflarıyla izleyicilerin ilgisini çekti.

TOPLUMDA FARKINDALIK YARATAN SÖZLER

Alço, yıllar boyunca canlandırdığı “gazoza ilaç atan kötü adam” karakterinin, toplumda farkındalık yarattığını dile getirdi. Özellikle ailelerin çocuklarını yabancılardan içecek alırken dikkatli olmaları gerektiğine yönelik uyarılarda bulunduklarını aktaran Alço, “Şimdi beni gören aileler teşekkür ediyor, ‘Senin sayende çocuklarımız kurtuldu’ diyorlar” şeklinde konuştu.

CÜNEYT ARKIN İLE UNUTULMAZ ANILAR

Yeşilçam’a dair bilinmeyenleri paylaşan Nuri Alço, dönemin aksiyon yıldızı Cüneyt Arkın ile çekimlerde yaşadıkları ilginç anıları da anlattı. Arkın’ın dövüş sahnelerinde gerçek tokatlar attığını belirten Alço, “Provada hazırlık yapardık, ‘İlk tokadı sağdan vuracağım, sonra karnına soldan tekme atacağım’ derdi. Biz de ona göre hazırlanırdık ama kayıt başladığında tam tersini yapardı” dedi. Bu durumun, Cüneyt Abi ile sahnelerindeki tüm yüz mimiklerinin tamamen gerçek olmasına yol açtığını itiraf etti.

OYNADIĞI ROLLERLE İZ BIRAKTI

Nuri Alço, Yeşilçam dönemi ve oyunculuk kariyerine dair samimi açıklamalarıyla izleyenleri etkilerken, oyunculuğa olan tutkusunu ve geçmişteki unutulmaz anılarını bir kez daha paylaşarak dikkat çekti.