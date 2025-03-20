Nuri Alço Mal Varlığını Açıkladı

NURİ ALÇO’NUN VASİYETİ GÜNDEMDE

Yeşilçam’ın duayen isimlerinden Nuri Alço, yaptığı vasiyet açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllardır sinemada akıllarda kalan unutulmaz performanslarıyla tanınan Alço, mirasını kime bırakacağını açıkladı. Sevenleri ve hayranları tarafından büyük ilgi gören bu beyan, sosyal medya platformlarında da hızla yayıldı. Peki, Nuri Alço’nun vasiyeti neyi içeriyor? Mal varlığını kim alacak? İşte, gündemi sarsan o açıklama ve detaylar.

NURİ ALÇO MAL VARLIĞINI EŞİNE BIRAKIYOR

73 yaşındaki deneyimli sanatçı Nuri Alço, sağlık problemleri ve geçirdiği operasyonlar sonrasında, tüm mal varlığını eşine Burcu Alço’ya bırakacağını ifade etti. Bununla birlikte, cenaze namazının yıllardır gittiği Teşvikiye Camii’nde gerçekleşmesini vasiyet etti. Nuri Alço, bu bağlamda yaptığı açıklamalarda, eşinin maddi bir sıkıntısı olmadığını ve mal varlığına ihtiyacı bulunmadığını dile getirdi.

Nuri Alço, vasiyeti hakkında şu ifadeleri kullandı: “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok.” Alço’nun bu açıklamaları, hayranları ve takipçileri arasında derin düşüncelere yol açtı ve tasavvufî bir yaklaşım sergiledi.