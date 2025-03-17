Nuri Alço Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

NURİ ALÇO’NUN SAĞLIK DURUMU İYİLEŞİYOR

‘Taçsız Kraliçe’, ‘Kayıp Kızlar’ ve ‘Ver Elini İstanbul’ gibi projelerle hafızalara kazınan Nuri Alço, geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle arka arkaya 5 büyük ameliyat geçirdi. Kanal D’de yayınlanan magazin programında konuk olarak yer alan Alço, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti ve “5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok” şeklinde konuştu.

EŞİ BURCU ALÇO HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

2020 yılında kendisinden küçük olan Burcu Alço ile evlilik yapan sanatçı, eşine yönelik yürekten övgülerde bulundu. Alço, eşiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim.”

Yeşilçam’ın efsane ismi, hayata dair bakış açısını ve vasiyetini de ilk kez açıkladı. Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii’nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok.”